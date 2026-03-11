Canlı
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin: 3 - CSO Voluntari 2005: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin: 3 - CSO Voluntari 2005: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası yarı final ilk maçında Romanya'nın CSO Voluntari 2005 takımını evinde 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar, rövanş karşılaşmasında galip geldiği takdirde finale yükselecek.

        Giriş: 11.03.2026 - 23:15
        Galatasaray Daikin, final kapısını araladı!

        2026 CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, ağırladığı Rumen ekibi CSO Voluntari 2005'i 25-14, 25-15 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup etti.

        Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta Romanya'da oynanacak. Galatasaray Daikin’in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak.

        SALON: Burhan Felek Voleybol

        HAKEMLER: Darko Savic, Sergej Rodin

        GALATASARAY DAİKİN: Frantti, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Wang, Timmerman, Bongaerts, Carutasu, Sylla

        CSO VOLUNTARI 2005: Kosinski (L), Ruci, Schut, Duchesneau, Axinte, Ionescu, Starks, Radosova, Van de Vosse, Cristea, Mazej, Popa, Guncheva

        SETLER: 25-14, 25-15, 25-19

        SÜRE: 75 dakika (24’, 26’, 25’)

