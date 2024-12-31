Galatasaray Daikin'in yeni başantrenörü Bigarelli!

Galatasaray Daikin'in yeni başantrenörü açıklandı!
Galatasaray Daikin'in yeni başantrenörü Alberto Bigarelli oldu
Giriş: 31.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:11
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Alberto Bigarelli getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan başantrenörle 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Alberto Bigarelli, son olarak Romanya ekibi CSM Bükreş'i çalıştırıyordu.
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