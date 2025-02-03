Galatasaray'dan Batshuayi kararı!
Morata'nın transferiyle birlikte Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Galatasaray'da hücum hattına Alvaro Morata'nın transfer edilmesiyle birlikte yeniden üçüncü forvet konumuna düşen Michy Batshuayi gözden çıkarıldı.
Sarı-kırmızılılar, bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Belçikalı forvetle yollarını ayırma kararı aldı.
HT Spor'dan Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Galatasaraylı yöneticiler, Michy Batshuayi’nin satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda İspanyol ekibi Real Betis’le görüşüyor.
Satın alma opsiyonunun 4-5 milyon Euro bandında olması bekleniyor.
BATSMAN GİDERSE KAZIMCAN GERİ ÇAĞRILACAK
Real Betis’le anlaşma sağlanması durumunda, Rus ekibi Orenburg'da kiralık olarak forma giyen Kazımcan Karataş'ın geri çağrılabileceği bildirildi.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.