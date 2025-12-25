Habertürk
        Galatasaray'dan Can Armando Güner sürprizi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Can Armando Güner sürprizi

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner'i gündemine aldı.

        Giriş: 25.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:57
        G.Saray'dan Can Armando Güner sürprizi
        Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Can Armando Güner’i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 7 Ocak 2026 tarihinde 18 yaşına girecek olan genç futbolcu için bu tarihten sonra resmî temaslara başlamayı planlıyor.

        Genç oyuncu için yaklaşık 200 bin euro civarında bir yetiştirme bedeli söz konusu. Can Armando Güner’in Alman kulübüyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmemesi nedeniyle Borussia Mönchengladbach’ın, devre arasında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında transfere sıcak baktığı öğrenildi.

        GALATASARAY'IN İLGİSİNDEN MEMNUN

        Can Armando Güner, Galatasaray’ın tesislerini yakından tanımak amacıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti. Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı kulübün kendisine gösterdiği ilgiden oldukça memnun olduğu ifade edildi.

        Oyuncunun babası Adalet Güner’in eski bir futbolcu olduğu ve aynı zamanda eğitimci bir geçmişe sahip olduğu belirtildi.

        Baba Güner’in, oğlunun gelişimi açısından düzenli süre alabileceği bir proje içinde yer almasına olumlu yaklaştığı ve Galatasaray seçeneğini bu açıdan değerlendirdiği kaydedildi.

        Can Armando Güner’le Galatasaray dışında başta Atletico Madrid olmak üzere Avrupa devlerinin de yakından ilgilendiği aktarıldı.

