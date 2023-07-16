Galatasaray'dan Cedric Bakambu bombası!
Transfer döneminde şu ana kadar Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu resmen kadrosuna katan, Mauro Icardi ile de her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, forvet hattına önemli bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen golcü oyuncu Cedric Bakambu ile el sıkıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu'nun ardından forvet hattına üçüncü takviyeyi yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Demokratik Kongolu golcü Cedric Bakambu ile prensip anlaşmasına vardı.
32 yaşındaki forvet, kulübü Al Nasr ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atacak.
Geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta geçiren Cedric Bakambu, haziran ayının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a imza atmıştı.
Bakambu'nun kulübüyle anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle henüz 1 ay dolmadan sözleşmesini feshetmek için girişimlere başladığı belirtildi.
Bakambu, geçen sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 37 maçta; 18 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.