Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım: Sizce hangisi ofsayt?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, " "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." ifadelerini kullandı
Giriş: 23.02.2026 - 23:23 Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ile birlikte Süper Lig maçlarında yaşanan pozisyonları paylaştı.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." denildi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
