AA

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya neden oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı müsabaka sonrasında Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılayıp şu şekilde cevap verdi:

"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!

Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"