        Galatasaray'dan hakem tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan hakem tepkisi!

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz ortamı germek istemiyoruz ama VAR'ın artık olaylara dikkatli bir şekilde bakması lazım" dedi.

        Giriş: 23.11.2025 - 00:33 Güncelleme: 23.11.2025 - 00:33
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmadaki hakem kararları ile ilgili konuşan Kavukcu, "Hakkımızı korumak için her zaman konuşuyoruz. Taraftarımız bundan emin olsun. Bugün seyrettiğimiz maçta daha önce İbrahim başkanın söylediği bir konu vardı; ‘Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz’ diye. Bu konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Bugün Sallai’nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. Kayıtlarda var, herkes izleyebilir ve görebilir. O pozisyon sonrasında yine aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona benzer bir pozisyona farklı karar vermiştir. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Biz ortamı germek istemiyoruz ama VAR’ın artık olaylara dikkatli bir şekilde bakması lazım. Barış’ın pozisyonu var, farklı pozisyonlar var. Maç içinde ortam geriliyor. Bugün sadece dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Abdullah Kavukcu, maç esnasında Spor Şube ile gerginlik yaşadığına dair soruya da, "Bir gerginlik değil. O anda çekim vardı. Biz hiçbir zaman Spor Şube’yle, polisimizle gerginlik yaşamayız. Tabii ki maç esnasında aramızda gergin konuşmalar olabilir. Herhangi bir saygısızlık, sorun yok" yanıtını verdi.

        "FENERBAHÇE MAÇI İÇİN DOĞRU HAKEMLERİN SEÇİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Süper Lig’in 14. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi için hakem atamalarının doğru yapılması gerektiğini belirten Kavukcu, "Biz Şampiyonlar Ligi’nde de oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde de hakemler geliyor. Bir gün dahi çıkıp da konuşmadık, tartışmadık. Ben Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda da bunları çok konuşmak istemiyorum ama VAR’a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını, özellikle Fenerbahçe maçı için de doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada emek harcıyoruz. Kimsenin hakkı yenmesin" diye konuştu.

