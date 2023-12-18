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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan hastaneye kaldırılan Dursun Özbek için sevindiren açıklama - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan hastaneye kaldırılan Dursun Özbek için sevindiren açıklama

        Sabah saatlerinde yüksek ateş şikayeti bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, gastroenterit tanısı konulan Özbek'in tedavisine başlandığını ve endişe edilecek bir durumunun olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:33
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        Hastaneye kaldırılmıştı! Açıklama geldi
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        Sabah saatlerinde yüksek ateş şikayeti bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir hastaneye giderek tedavi gördü.

        Sarı-kırmızılı kulüp, gastroenterit tanısı konulan Özbek'in tedavisine başlandığını ve endişe edilecek bir durumunun olmadığını açıkladı.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sponsor hastanemiz Medicana’nın Başkanımız Dursun Aydın Özbek’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;

        “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi’ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Sn. Özbek’in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

        Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."

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