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Galatasaray'dan iki isime yakın takip!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda kadroya takviye yapmak isteyen Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna önlibero ve santrafor katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Süper Lig ekibi Galatasaray, şampiyonluk hedeflediği sezonu liderlikle sürdürüyor. Son olarak 30. haftada Alanyaspor'a konuk olan Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'a karşı aldığı 4-1'lik galibiyetiyle zirvedeki yerini koruyor.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Süper Lig lideri Galatasaray’ın Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Atakan Karazor ve İskoçya Premiership ekiplerinden Hibernian FC formasi giyen 26 yaşındaki Kevin Nisbet ile ilgilendiği belirtildi.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Alman basınından Bild’de yer alan habere göre, Galatasaray’ın Atakan Karazor’u gelecek yaz kadrosuna katmayı istediği ve henüz resmi bir teklifin ortada olmadığı bilgisi paylaşıldı.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Haberde Galatasaray’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali olduğundan dolayı Atakan'ın bu transfere olumlu yaklaşabileceği belirtildi.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Verilen diğer bir bilgiye göre Stuttgart’ın genç oyuncuyu 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservisle bırakacağı öne sürüldü.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Genç oyuncu, bu sezon ağları havalandıramadı. Ön libero mevkisinde görev alan oyuncu 24 maçta 1 asistlik performans segiledi. Oyuncunun değeri Transfermarkt'a göre 4.5 milyon Euro olarak belirlendi.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Bir diğer haber ise İngiliz basınından geldi, Galatasaray'ın Kevin Nisbet ile ilgilendiği ve golcü oyuncuyu izlemek için gözlemci ekibini geçen cumartesi günü Edinburg derbisine gönderdiği aktarıldı.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    İddiaya göre oyuncunun birçok talibi bulunuyor, Galatasaray'ın da oyuncu için transfer yarışına girebileceği aktarıldı.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    İskoçyalı forvet, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiliyor.
  • Galatasaray transferde gözünü iki yıldıza dikti: Atakan Karazor ve Kevin Nisbet... - Galatasaray Transfer Haberleri

    Oyuncunun piyasa değeri Transfermarkt'a göre 2 milyon Euro olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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