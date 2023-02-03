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Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in lideri Galatasaray, Liverpool'dan Naby Keita'yı istiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gineli orta saha oyuncusunun kiralanması için girişimler başladı. İşte detaylar

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  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    Galatasaray ara transfer döneminde orta sahaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    Sarı kırmızılı yönetim Liverpool'da gözden düşen Naby Keita için girişimlere başladı.
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    Gineli oyuncunun menajeriyle temasa geçildi. İngiliz takımı da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Keita'yı elden çıkarmak istiyor. 
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    Galatasaray öncelikle 27 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. 
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    Bu hedefe ulaşılırsa Keita'ya 2023 yazından geçerli olmak üzere 3 yıllık kontrat teklif edilecek.
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    2018 yazında 70 milyon Euro'ya Leipzig'ten Liverpool'a transfer olan Naby Keita, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiliz takımında beklentileri karşılayamadı. 
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    4 sezonda Liverpool ile 126 maç çıkan orta saha oyuncusu, 11 gol atarken, 7 de asist yaptı.
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    Naby Keita kimdir?

    Doğum tarihi: 10 Şubat 1995

    Doğum yeri: Conakry - Gine

    Yaş: 27

    Boy: 1,72 m

    Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

    Yan mevki: Önlibero - On Numara

    Ayak: sağ ayak

    Güncel piyasa değeri: 20 milyon Euro

    Oynadığı takımlar: RB Salzburg, RB Leipzig, Liverpool
  • Galatasaray'dan Naby Keita bombası - Son dakika transfer haberleri

    Galatasaray yönetimi ayrıca Chelsea'den Christian Pulisic ve Bologna'dan Musa Barrow'u da kiralamak için temaslarını sürdürüyor.

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