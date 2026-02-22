Canlı
        Galatasaray'dan Osimhen gelişmesi!

        Galatasaray'dan Osimhen gelişmesi!

        Galatasaray, Konyaspor maçında forma giymeyen Victor Osimhen'in antrenmanda salonda çalışmaya başladığını duyurdu

        Giriş: 22.02.2026 - 21:14
        Galatasaray'dan Osimhen gelişmesi!

        Galatasaray Futbol Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya temsilcisi Juventus ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        OSIMHEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

        Sağ dizinde ağrıları olduğu için tedbir amaçlı Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün yapılan TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yenilenme yapan grupla salonda çalıştı.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Juventus maçı hazırlıklarını sürdürecek.

