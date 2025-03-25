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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif!

        Yaz transfer döneminde Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen, gösterdiği performansla mest etti. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Nijeryalı yıldız için İtalyan ekibine ilk teklifini sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:50
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        Sezon başında Napoli’den kiralanan ve hem Süper Lig’de hem Avrupa Ligi’nde hem de Nijerya Milli Takımı’nda attığı gollerle müthiş bir grafik çizen Victor Osimhen’in transfer süreci, özellikle İtalya’da yakından takip ediliyor.

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        G.SARAY'DAN İLK TEKLİF

        Corriere dello Sport gazetesi son dönemde spotları üzerine çeken yıldız santrforla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Gazeteye göre Osimhen’i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli’ye ilk resmi teklifini yaptı.

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        65 MİLYON EURO SUNULDU

        Masaya konulan bonservis bedelinin ise tam 65 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu astronomik teklife ise Napoli cephesinden olumsuz yanıt geldi.

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        NAPOLI'DEN TEKLİFE RET!

        Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, “Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Daha aşağısı olmaz” diyerek, yaz döneminde Chelsea’nin 90 milyon Euro’luk teklifini de geri çevirdiklerini hatırlattı.

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        TRANSFERDE DEV RAKİPLER

        26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Chelsea dışında Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus gibi devlerin de araya girdiği ve bu kulüplerin 75 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

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        ŞARTLAR ZORLANACAK

        Galatasaray Yönetimi’nin ise şampiyonluğun gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek minimum 40 milyon Euro bandındaki geliri de düşünerek şartları daha da zorlayacağı öğrenildi.

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        Sarı-kırmızılı kulübün Osimhen için teklifi 75 milyona çıkarma hazırlığında olduğu, ancak bunun için oyuncudan gelecek “Evet” cevabının beklendiği kaydedildi. Galatasaraylı yöneticiler Osimhen’in kendilerine nisan ayı içerisinde kararını bildireceğini açıklamıştı.

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        Galatasaray'da 30 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 26 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

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