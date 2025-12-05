Galatasaray'dan paylaşım: Bu da mı kırmızı kart değil?
Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşması sonrası hakem yönetimine tepki gösterdi. İşte Galatasaray'ın paylaşımları...
05.12.2025
Galatasaray, Samsunspor karşısında 90+2'de Osimhen'in rövaşata golüyle mücadeleyi 3-2 kazandı.
Maçın ardından hakeme olan tepkisini sosyal medyadan dile getiren Galatasaray, Samsunspor forveti Ndiaye'nin Davinson Sanchez'e yaptığı müdahaleyi "Bu da mı kırmızı kart değil?!" notuyla paylaştı.
İşte o paylaşım:
