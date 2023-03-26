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Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey'in talipleri artıyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız ve İngiliz ekiplerinin büyük ilgi gösterdiği yıldız sağ bek için istediği rakamı da belirledi.

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  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

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  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

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  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

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  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

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  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

    22 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla da Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girdi.
  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

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  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

    Ayrıca, İngiliz devi Arsenal'in de genç futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi.
  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

    Galatasaray yönetiminin yaz transfer döneminde Sacha Boey için gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
  • Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu

    Galatasaray yönetiminin yaz transfer döneminde Sacha Boey için gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

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