Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek isteyen Galatasaray’da stoper için Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kompany listede! Forvet hattı için ise sürpriz isimler var! Öte yandan Rodrigues bomba iddia...
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Galatasaray, evrakları yetişmediği için Al Hilal'e transferi ocak ayına kalan Maicon'un ayrılma ihtimaline karşılık hazırlıklarını yapıyor.
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Cimbom stoper bölgesini ayağa kaldıracak bir isimle ilgileniyor: Vincent Kompany. Manchester City ile 3 şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
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Manchester ekibinde artık kızağa çekilen ve bu sezon Premier Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece bir maça çıkan Kompany, takımdan ayrılacak. Sarı-kırmızılı takımda araya girerek devre arasında bu transferi tamamlamak istiyor.
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Defansın göbeğinde hatasız oynayacak tecrübeli bir isme ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı ekip, 1.93'lük stoper için sezon sonunu beklemek istemiyor.
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Manchester City'nin stoper bölgesinde tam 6 isim bulunuyor. 55 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip John Stones, 50 milyon Euro'luk Laporte, 35 milyon Euro'luk Otamendi, 15 Milyon Euro'luk Mangala ve 2.5 milyon Euro'luk Sandler.
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Güçlü rakipleri nedeniyle Premier Lig'de sadece 3 maçta forma şansı bulabilen Kompany'nin kendisine takım aradığı belirtiliyor.
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YENİDEN KRMENCİK!
Galatasaray'ın daha önce kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer alan Michael Krmencik yeniden gündemde.
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Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle kulübün scoutları adım adım Çek futbolcuyu izlerken milli maçta da takipteydi. 25 yaşındaki futbolcu, Slovakya'yı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
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Terim'in listesinin üst sıralarında yer alan Krmencik için Galatasaray geçen sezon devre arası ve sezon sonunda birer teklif yapmıştı. Kulübü Plzen'in 6 milyon euro istediği başarılı oyuncu için Terim tüm şartların zorlanmasını istiyor.
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Bir de uyarı yaptı: 4.5 milyon euro verip alamadığımız Piatek 6 ayda 20 milyon euro'luk oyuncu oldu. Kremncik'i de aynı şekilde kaçırmayalım. (Fotomaç)
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RODRİGUES'İN YERİNE...
İki İspanyol devi Valencia ve Villarreal'in transfer listesindeki Garry Rodrigues için alternatif isim belirlendi.
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"Garry için savaş çıkacak" diyen İspanyollar iki kulübün de transfer için ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlandığını ifade etmişti.
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Rodrigues için yapılacak ciddi bir teklif ise Galatasaray'ın iştahını kabartıyor. Başarılı oyuncunun da La Liga'da oynamak istediği ve teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor.
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Öte yandan, Garry Rodrigues'in olası transferi sonrası yerine getirilecek isim için liste hazırlandığı öğrenildi. Listenin ilk sırasında ise Brezilyalı yıldız oyuncu Hulk'un da formasını terlettiği Çin ekibi Shanghai SIPG'de forma giyen Lei Wu bulunuyor.
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26 yaşındaki oyuncu 1.74 boyunda ve hem sağ hem sol kanatta görev yapabiliyor. Lei Wu, 2005'ten bu yana formasını giydiği Shanghai SIPG'de çıktığı 167 lig maçında 98 gol kaydederken 56 da asist yaptı.
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Transfer Markt'a göre Lei Wu'nun piyasa değeri ise 2 milyon euro. Çinli oyuncunun Shanghai SIPG ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek. (A spor)
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ADIM ADIM CİMBOM'A
Ocak ayında kadroya mutlaka bir forvet takviyesi yapacak Galatasaray’da işler yolunda gidiyor. İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Liverpool’un 23 yaşındaki forveti Origi’nin ocak ayında G.Saray forması giyeceğini iddia etmişti. Bu transfer kiralık olarak gerçekleşecek.
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İki kulüp, kiralama bedeliyle ilgili pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların ödeme planıyla ilgili anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Belçikalı yıldız, adım adım Aslan oluyor. Liverpool’un mevcut hücum hattında forma şansı bulunmayan genç yetenek, geçtiğimiz dönemlerde de başka kulüplere kiralanmıştı.
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İLK 11 ŞANSI YOK
Kulübüyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Origi de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Hızı ve çevikliğiyle dikkat çeken Origi, Fatih Terim’in istediği özelliklere sahip. Gomis’in satışından sonra Eren’in de sakatlanmasıyla Galatasaray sıkıntılı günler geçirmişti. Origi buradaki boşluğu kapatacak.
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NiASSE YEDEKTE
Cimbom, Origi transferinde büyük mesafe kaydederken alternatif çözümü de elde tutuyor. Everton Kulübü’nün ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma göndermek istediği Niasse’yle ilgili de görüşmeler sürüyor. Origi’de son anda bir aksilik çıkması halinde Niasse bitirilecek. (Akşam)
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FORVETE 2 ADAY
Sarı-Kırmızılıların forvet listesinde Yunanistan Milli Takımı’nın forvetleri Kostas Mitroglou ve Anastasios Bakasetas’ın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Marsilyalı Mitroglou için kulübüne kiralama teklifiyle gideceği kaydedildi.
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Bu sezon 7 maçta 3 gol atan 30 yaşındaki forvet bu karşılaşmaların 3’ünde sonradan oyuna girdi. Yunanistan’ın Macaristan ile oynadığı maçta takip edilen 25 yaşındaki Tatos Bakasetas da beğenildi. Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Bakasetas’ın AEK ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaray devre arası uygun bedele bitirmeyi planlıyor. (Yeni Şafak)
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