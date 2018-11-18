Galatasaray transfer haberleri

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Ancak Everton'ın, Niasse'ı bir başka Premier Lig kulübüne satma planı var. Buna karşın 12 haftası geride kalan ligde sadece 48 dakika şans bulabilen 28 yaşındaki forvet için beklenen teklifler henüz gelmedi. Galatasaray Yönetimi de tam bu noktada Everton'la temasa geçerek, "Bize kiralayın, Niasse'ı oynatıp parlatarak en iyi günlerine döndürelim" mesajını iletecek. (Fanatik)