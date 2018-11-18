Galatasaray transfer haberleri

GALATASARAY RESMEN İSTEDİ
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray golcü açığını kapatmak için şimdiden harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Divock Origi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.
ESPN'de yer alan habere göre, santrfor ihtiyacı bulunan ve Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra Eren Derdiyok'tan da istediği verimi alamayan Galatasaray, Belçikalı futbolcuyu gündemini aldı.
Haberde, Origi'nin kiralanması adına ilk teklifin yapıldığı belirtilirken, FFP kıskacında olan Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini alamayacağı dile getirildi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in eldeki imkansızlıklar nedeniyle santrfor pozisyonunda Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans vermek zorunda kaldığı da yazıldı. Liverpool'un forma bulamaması nedeniyle Origi'yi kiralama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
3 YILDIZ SATIŞ LİSTESİNDE
UEFA'nın koyduğu sınırlamalar nedeniyle transfer yapabilmesi için oyuncu da satması gereken Galatasaray'da gidecek isimler de şekillendi.
Galatasaray yönetimi temas kurduğu menajerlere, Maicon Roque, Sofiane Feghouli ve Eren Derdiyok'un satışa çıkarıldığını iletti. Galatasaray'ın, 4 milyon 150 bin euro'ya ayrılma hakkı olan Feghouli için çok fazla bir seçeneği yok.
Ancak Katar takımları ile anılan Maicon'dan 6 milyon euro, Eren Derdiyok'tan ise 3 milyon euro bonservis bekleniyor. Yönetim böylece en azından 13 milyon euro barajını aşmayı hedefliyor. (Fotomaç)
İŞTE TERİM'İN YENİ PRENSİ
Ara transfer dönemi için golcü arayışını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk tercihi Anthony Modeste'nin FC Köln'le sözleşme imzalaması sonrası Terim liste başındaki ismi değiştirdi.
Edinilen bilgiye göre, golcü sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Djurgarden forması giyen Aliou Badji'nin peşine düştü. Sarı-Kırmızılı kulübün scoutlarının önerdiği ve Johan Elmander'in izlediği 21 yaşındaki golcü için Fatih Terim de onayı verdi.
Galatasaray, genç oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Geçen sezon İsveç Ligi takımlarından Djurgarden'e transfer olan Badji, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor. (A Spor)
NİASSE TEKLİFİ
Devre arasında kadrosuna iki forvet takviyesi birden yapacak olan Galatasaray'ın gözüne kestirdiği isimlerden biri de Oumar Niasse'tı. Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir Senegalli forvetle görüşme halinde ve prensip açısından hiçbir sorun bulunmuyor.
Ancak Everton'ın, Niasse'ı bir başka Premier Lig kulübüne satma planı var. Buna karşın 12 haftası geride kalan ligde sadece 48 dakika şans bulabilen 28 yaşındaki forvet için beklenen teklifler henüz gelmedi. Galatasaray Yönetimi de tam bu noktada Everton'la temasa geçerek, "Bize kiralayın, Niasse'ı oynatıp parlatarak en iyi günlerine döndürelim" mesajını iletecek. (Fanatik)
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