Fatih Terim'in isteğiyle transferde hızlanan Galatasaray, dün 2 transferi açıkladı. Cimbom'da çalışmalar devam ediyor.
ALAN İÇİN AÇIKLAMA GELİYOR
Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından Alan Carvalho'nun transferini açıklamaya çok yakın.
Brezilyalı futbolcunun Guangzhou Evergrande ile sözleşme problemini halletmek üzere olduğu ve Galatasaray'a birkaç gün içinde imza atacağı öğrenildi.
Alan Carvalho'nun pazartesi günü Galatasaray'da antrenmana çıkması bekleniyor.
DEMBA BA BEKLİYOR
Forvet transferinde Batshuayi'nin alternatifi olarak bekletilen Demba Ba, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Senegalli golcü, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta içinde kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" diye konuştu.
Galatasaray, bir hafta içinde Batshuayi transferini sonuçlandıramazsa Demba Ba ile sözleşme imzalanacak.
MAICON ELDE KALDI
Sezon başında Al Hilal'in kapısından dönen Maicon, elden çıkarılmaya çalışılıyor.
Brezilyalı futbolcuya ülkesinden teklifler olduğu ancak önerilen rakamların düşük olması nedeniyle oyuncunun takımda kalabileceği öğrenildi.
Tecrübeli stoperin takımda kalması halinde başka savunmacı transferi yapılmayacak.
ERSAN ADEM GÜLÜM TEKLİF EDİLDİ
Maicon'un gitmesi halinde 1 stoper daha almayı planlanan Galatasaray'a Ersan Adem Gülüm önerildi.
Fatih Terim'in raporuna göre serbest durumdaki futbolcu için girişimde bulunulacak.
BELHANDA İÇİN 7 MİLYON EURO
Faslı yıldız Younes Belhanda için dış basından iddialar gelmeye devam ediyor.
France Football, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Ittihad'ın oyuncu için 5 milyon euro önereceğini öne sürdü.
10 milyon euro civarında bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray oyuncuyu bırakmak istemiyor.
POLONYA'DAN KANAT İDDİASI
Polonya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Garry Rodrigues'in alternartifini Lechia Gdansk'ta buldu ve Lukas Haraslin için harekete geçildi.
Çıkan haberlerde Galatasaray'ın 22 yaşındaki Slovak oyuncu için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcu için Polonya Ligi'nin en çok dikkat çeken isimleri arasında olduğu da kaydedildi.
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