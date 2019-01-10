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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Giriş: 10.01.2019 - 11:38 | Güncelleme:  

Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinin ardından golcü transferini de bitiriyor. Garry Rodrigues'in yerine ise sürpriz bir isim ortaya atıldı. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri burada...

  • 1 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    1 | 18

    Fatih Terim'in isteğiyle transferde hızlanan Galatasaray, dün 2 transferi açıkladı. Cimbom'da çalışmalar devam ediyor.

  • 2 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    2 | 18

    ALAN İÇİN AÇIKLAMA GELİYOR

    Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından Alan Carvalho'nun transferini açıklamaya çok yakın.

  • 3 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    3 | 18

    Brezilyalı futbolcunun Guangzhou Evergrande ile sözleşme problemini halletmek üzere olduğu ve Galatasaray'a birkaç gün içinde imza atacağı öğrenildi.

  • 4 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    4 | 18

    Alan Carvalho'nun pazartesi günü Galatasaray'da antrenmana çıkması bekleniyor.

     

  • 5 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    5 | 18

    DEMBA BA BEKLİYOR

    Forvet transferinde Batshuayi'nin alternatifi olarak bekletilen Demba Ba, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 6 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    6 | 18

    Senegalli golcü, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta içinde kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" diye konuştu.

  • 7 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    7 | 18

    Galatasaray, bir hafta içinde Batshuayi transferini sonuçlandıramazsa Demba Ba ile sözleşme imzalanacak.

  • 8 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    8 | 18

    MAICON ELDE KALDI

    Sezon başında Al Hilal'in kapısından dönen Maicon, elden çıkarılmaya çalışılıyor.

  • 9 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    9 | 18

    Brezilyalı futbolcuya ülkesinden teklifler olduğu ancak önerilen rakamların düşük olması nedeniyle oyuncunun takımda kalabileceği öğrenildi.

  • 10 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    10 | 18

    Tecrübeli stoperin takımda kalması halinde başka savunmacı transferi yapılmayacak.

     

  • 11 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    11 | 18

    ERSAN ADEM GÜLÜM TEKLİF EDİLDİ

    Maicon'un gitmesi halinde 1 stoper daha almayı planlanan Galatasaray'a Ersan Adem Gülüm önerildi.

  • 12 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    12 | 18

    Fatih Terim'in raporuna göre serbest durumdaki futbolcu için girişimde bulunulacak.

  • 13 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    13 | 18

    BELHANDA İÇİN 7 MİLYON EURO

    Faslı yıldız Younes Belhanda için dış basından iddialar gelmeye devam ediyor.

  • 14 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    14 | 18

    France Football, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Ittihad'ın oyuncu için 5 milyon euro önereceğini öne sürdü.

  • 15 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    15 | 18

    10 milyon euro civarında bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray oyuncuyu bırakmak istemiyor.

  • 16 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    16 | 18

    POLONYA'DAN KANAT İDDİASI

    Polonya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Garry Rodrigues'in alternartifini Lechia Gdansk'ta buldu ve Lukas Haraslin için harekete geçildi.

  • 17 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    17 | 18

    Çıkan haberlerde Galatasaray'ın 22 yaşındaki Slovak oyuncu için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 

  • 18 Yeni golcü pazartesi idmanda! Galatasaray son dakika transfer haberleri 10 Ocak
    18 | 18

    2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcu için Polonya Ligi'nin en çok dikkat çeken isimleri arasında olduğu da kaydedildi.

 

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