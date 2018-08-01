Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2014 yılından bu yana İşletme ve Yönetimi 7.000.000,-ABD Doları ödenerek Kulübümüze geçen Taçspor'da tüm hukuki süreçler geçen haftalarda lehimize sonuçlanmıştır.

Ancak, 2014 yılından Aralık 2017'ye kadar olan 3 yıllık süreçte yaklaşık 1.500.000,-TL zarar eden Taçspor Tesislerimizde, Galatasaray Spor Kulübü, sözleşme hükümlerine dayanarak Kulüp yararına gelir temin etmek amacıyla yeniden işletme bedeli tespiti ve temini için çalışma başlatmıştır.

Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda, eski işletmecinin aylık 60.000 TL olan işletme bedeli, yeni teklifler alınarak teminatlı olarak yeni müstecirle aylık 163.000, -TL'ye yükseltilmiştir.

Bu doğrultuda, eski işletmeciden de teklif alınmış, bu bedele ulaştığında kendisine öncelik verileceği açıkça ve iyi niyetle ifade edilmesine karşın, eski işletmeci bu bedeli kabul etmemiştir.

Galatasarayımızın 35 milyon TL sarf etmesine rağmen, her yıl zarar eden Taçspor Tesislerinin ilk defa kar edebilecek duruma geldiği bu aşamada, eski işletmeci, işletme hakları münfesih olduğu ve kendisinin ve çalışanlarının Taçspor'a işletmeci olarak girmesi yasak olduğu halde, 1 Ağustos 2018 tarihinde tesislere ve tenis kortlarına cebren girmiştir.

Gayrimenkulümüze yapılan bu müdahalenin önlenmesi ile ilgili olarak Kaymakamlık ve Emniyet nezdinde, Kulübümüzce gerekli hukuki girişimler yapılmıştır.

Gerçekleri Camiamızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ