Geri sayım! Galatasaray-Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı gündemdeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 6. haftada RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Dinamo Kiev, İstanbul'da sürpriz yapmak için sahaya çıkarken, Okan Buruk'un öğrencileri taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılırken, gözler UEFA Avrupa Ligi'nin bu heyecan dolu karşılaşmasına çevrildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki son maçında Dinamo Kiev’i konuk etmeye hazırlanıyor. Dinamo Kiev, İstanbul’da dirençli bir oyun sergilemek isterken, sarı-kırmızılılar evinde 3 puan alarak grubu iyi bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği maçın yayın bilgileri gündemde. İşte Avrupa’da adından söz ettiren temsilcimizin bu kritik karşılaşmasına dair tüm bilgiler...
GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı 21 Ocak 2025 Salı günü saat 18.30'da oynanacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi. Galatasaray kalan maçlarını kazanmak ve gruplarda ilk 8'de yer almak istiyor.