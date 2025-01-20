Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Geri sayım! Galatasaray-Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray-Dinamo Kiev maçı gündemdeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 6. haftada RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Dinamo Kiev, İstanbul'da sürpriz yapmak için sahaya çıkarken, Okan Buruk'un öğrencileri taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılırken, gözler UEFA Avrupa Ligi'nin bu heyecan dolu karşılaşmasına çevrildi. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki son maçında Dinamo Kiev’i konuk etmeye hazırlanıyor. Dinamo Kiev, İstanbul’da dirençli bir oyun sergilemek isterken, sarı-kırmızılılar evinde 3 puan alarak grubu iyi bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği maçın yayın bilgileri gündemde. İşte Avrupa’da adından söz ettiren temsilcimizin bu kritik karşılaşmasına dair tüm bilgiler...

        2

        GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Dinamo Kiev maçı 21 Ocak 2025 Salı günü saat 18.30'da oynanacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        3

        GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8

        UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi. Galatasaray kalan maçlarını kazanmak ve gruplarda ilk 8'de yer almak istiyor.

        4

        DİNAMO KİEV İLE İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

        Galatasaray ile Dinamo Kev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek. UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama yarın oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?