UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Çıktığı 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12 puanla haftaya 6. sırada girdi. Ukrayna temsilcisi ise ligde henüz puan alamadı. Kupa 2’de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle kazanmak istiyor. Cimbom'un hedefi Kiev'i devirip ilk 8 yolunda dev adımı atmak. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS-Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın kanalı.