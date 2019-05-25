Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Galatasaray en az puanla şampiyon

AA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, son hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-3 yenildi

Galatasaray

Sarı-kırmızılı takım sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 69 puanla zirvede tamamladı. Galatasaray, üç puanlı sistemde 18 ekiple mücadele edilen ligde en az puanla şampiyonluk yaşayan takım olarak kayıtlara geçti.

Bu sistemde daha önce en az puanla şampiyonluk kazanan takım, 2006-2007 sezonunda 70 puan toplayan Fenerbahçe olmuştu.

Süper Lig'de üç puanlı sistemde 18 takımla oynanan sezonlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

1989-90Beşiktaş342365772075
1994-95Beşiktaş342473802679
1995-96Fenerbahçe342662681984
1996-97Galatasaray342572903082
1997-98Galatasaray342365864375
1998-99Galatasaray342392853078
1999-00Galatasaray342473772379
2000-01Fenerbahçe342446823976
2001-02Galatasaray342464753178
2002-03Beşiktaş342671632185
2003-04Fenerbahçe342374824176
2004-05Fenerbahçe342626772480
2005-06Galatasaray342653823483
2006-07Fenerbahçe3420104653170
2007-08Galatasaray342473642379
2008-09Beşiktaş342185603071
2009-10Bursaspor342365652675
2010-11Fenerbahçe342644843482
2011-12Galatasaray4025114783086
2012-13Galatasaray342185663571
2013-14Fenerbahçe342356743374
2014-15Galatasaray342455603577
2015-16Beşiktaş342545753579
2016-17Beşiktaş342383733077
2017-18Galatasaray342437753375
2018-19Galatasaray342095723669

Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri... Bir isim daha yuvaya dönüyor!
FUTBOLEmre'den sonra o da dönüyor!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh kimdir? ‬Adı nasıl Allahyar oldu?‬
FUTBOLAllahyar Sayyadmanesh kimdir?
Arda Turan Galatasaray'a dönecek mi?
FUTBOLArda Turan Galatasaray'a dönecek m?
Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
FUTBOLFenerbahçe'den UEFA açıklaması: Men cezası...
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Şampiyonlar Ligi golcüsü!..
FUTBOLŞampiyonlar Ligi golcüsü!
Süper Lig'de kritik pazar
FUTBOLSüper Lig'de kritik pazar
Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu yorumu: Alem buysa kral kavga
FUTBOL"Alem buysa kral kavga"
Galatasaray'da kupa şöleni 19.05'te! GS haberleri
FUTBOLKupa şöleni 19.05'te
Martin Skrtel kararını verdi!
FUTBOLSkrtel kararını verdi!
Sivassporlu Douglas teklifleri açıkladı! Galatasaray...
FUTBOLDouglas teklifleri açıkladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X