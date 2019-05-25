Sarı-kırmızılı takım sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 69 puanla zirvede tamamladı. Galatasaray, üç puanlı sistemde 18 ekiple mücadele edilen ligde en az puanla şampiyonluk yaşayan takım olarak kayıtlara geçti.

Bu sistemde daha önce en az puanla şampiyonluk kazanan takım, 2006-2007 sezonunda 70 puan toplayan Fenerbahçe olmuştu.

Süper Lig'de üç puanlı sistemde 18 takımla oynanan sezonlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75 1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79 1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84 1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82 1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75 1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78 1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79 2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76 2001-02 Galatasaray 34 24 6 4 75 31 78 2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85 2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76 2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80 2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83 2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70 2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79 2008-09 Beşiktaş 34 21 8 5 60 30 71 2009-10 Bursaspor 34 23 6 5 65 26 75 2010-11 Fenerbahçe 34 26 4 4 84 34 82 2011-12 Galatasaray 40 25 11 4 78 30 86 2012-13 Galatasaray 34 21 8 5 66 35 71 2013-14 Fenerbahçe 34 23 5 6 74 33 74 2014-15 Galatasaray 34 24 5 5 60 35 77 2015-16 Beşiktaş 34 25 4 5 75 35 79 2016-17 Beşiktaş 34 23 8 3 73 30 77 2017-18 Galatasaray 34 24 3 7 75 33 75 2018-19 Galatasaray 34 20 9 5 72 36 69

Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.