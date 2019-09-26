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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, rakibini 5 yıldır yenemiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta rakibine 3 kez mağlup olurken, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı

Galatasaray

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son yıllarda rakibine karşı istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.

RAKİBİNİN SAVUNMASINI AŞAMIYOR

Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı giderdi.

Fenerbahçe'ye bu 9 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

GEÇEN SEZON ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, geçen sezonki karşılaşmalarda ise galibiyete yaklaşmasına rağmen rakibinin dengeyi sağlamasına engel olamadı.

Ligin ilk yarısındaki derbi maçını evinde oynayan Galatasaray, 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada Martin Linnes ile 2-0 öne geçmesine rağmen 66. dakikada Mathieu Valbuena penaltıdan ve 72. dakikada Jailson'un golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise 66. Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 geçti. Rakibi karşısında üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyamayan sarı-kırmızılı takım, 71. dakikada Eljif Elmas'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 1-1 beraberlikle tamamladı.

SON 9 FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı son 9 derbi maçtaki sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2018-2019FB-GS1 - 1
 GS-FB2 - 2
2017-2018FB-GS0 - 0
 GS-FB0 - 0
2016-2017GS-FB0 - 1
 FB-GS2 - 0
2015-2016GS-FB0 - 0
 FB-GS1 - 1
2014-2015FB-GS1 - 0

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