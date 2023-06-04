Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerken, 9 yıl sonra bir ilki başardı.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile mücadele etti. 
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu derbi galibiyeti ile taçlandırdı. 
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 38 ve 79'da Zaniolo ile 71'de Icardi kaydetti. 
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Cimbom, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle evindeki kötü seriyi de bitirdi. 
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Aslan, Nef Stadyumu’nda sarı-lacivertlileri en son 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan derbide 2-1’lik skorla yenmişti. 
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Cimbom bu sonuçla Fenerbahçe’yi sahasında 9 yıl sonra yenmiş oldu.
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Bu sezon derbilerde iyi performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti. 
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Aslan, sarı-lacivertlileri sahasında ve deplasmanda 3-0, siyah-beyazlıları da evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı. Cimbom sadece deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 kaybetti.
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazandı. 
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Ligin ilk yarısında Kadıköy’deki derbiyi de 3-0 kazanan Galatasaray, bu sezon iki maçta da sarı-lacivertlileri mağlup etmiş oldu.
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Bu iki derbide Galatasaray rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde gol görmedi.
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

    Galatasaray son olarak 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.