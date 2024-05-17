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        Haberler Kısayol Spor Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbinin muhtemel 11 kadrosu

        Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbinin muhtemel 11 kadrosu

        Trendyol Süper Lig'de 37. haftaya girilirken şampiyonluk kilidi çözülüyor. Lig'de bu sezon evinde oynadığı 17 maçın tamamını kazanan Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Okan Buruk'un öğrencileri RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Öte yandan lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kalan iki maçı kazanıp sarı- kırmızılıların Konyaspor maçında yenilmesini ümit ediyor. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 12:19 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:19
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Bu kapsamda Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bitime 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hangi tarihte ve nerede oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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        GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

        Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı 19 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        RAMS Park'ta oynanacak olan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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        GALATASARAY- FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

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        1 PUAN GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAK

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

        Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

        Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

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        EZELİ REKABETTE 134. LİG MAÇI!

        Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı.

        Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

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        GOL KRALLIĞI

        Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu gol krallığında, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı 23 golle zirvede yer alıyor.

        Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Dzeko ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

        Öte yandan ligin asist krallığında Galatasaray forması giyen Mertens yaptığı 18 asistle dikkat çekiyor.

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        İRFAN CAN VE BECAO DERBİDE YOK!

        İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

        Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

        Öte yandan kart sınırında bulunan Becao, Kayserispor karşılaşmasında gördüğü sarı kart sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

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