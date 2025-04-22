Galatasaray final peşinde! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu'nda Çorum FK ve Eyüpspor'u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.