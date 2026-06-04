Galatasaray, Frank Anguissa'yla ilgileniyor

Zonguldak'ta, sanal medyadan, boşanmasına rağmen hala eski eşinden şiddet görmeye devam ettiğini paylaşan öğretmen Elif U.'nun ağabeyi S.U., beraberindekiler ile birlikte eski eniştesi Haydar E.'yi görev yaptığı stadyumda tekme- yumruk dövdü. Yaşananlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuy... Daha Fazla Göster

Zonguldak'ta, sanal medyadan, boşanmasına rağmen hala eski eşinden şiddet görmeye devam ettiğini paylaşan öğretmen Elif U.'nun ağabeyi S.U., beraberindekiler ile birlikte eski eniştesi Haydar E.'yi görev yaptığı stadyumda tekme- yumruk dövdü. Yaşananlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA) Daha Az Göster