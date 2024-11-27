Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce'den Icardi için ameliyat açıklaması!

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin Pazartesi günü Arjantin'de ameliyat olacağını açıkladı.

Yener İnce, "Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. 2.5-3 haftalık süreci ön hazırlıkla geçirecekti. Sonra ameliyat ile ilgili karar verecekti. Sosyal ve ailesel sebeplerle Arjantin'de. Hazırlık sürecini orada geçirdik. Rehabilitasyon aşamasında aksaklık yaşamama adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi orada olacak. Hangi klinikte olacağına karar verdik. Pazartesi ameliyatı yapılacak." ifadelerini kullandı.