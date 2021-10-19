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Galatasaray Spor Kulübü, spor ekonomisi ve dijitalleşen dünyanın yatırım potansiyelini daha da derinleştirmek için Core Strateji ve İstanbul Portföy ile elele vererek “1905 Ventures Girişimcilik Merkezi”ni kurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, spor kulüplerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve dijital ekonomiden daha fazla pay almayı hedefleyen girişim sermayesi yatırım fonu olan 1905 Ventures, Türkiye’de spor teknolojisi alanında girişim ve girişimci açığını kapatmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, "1905 Ventures Girişim Sermayesi Fonu spor teknolojisi girişimlerine ortalama 500 bin TL tutarında yatırım yapılacak. Fonun yatırım ve çıkış kararlarını bağımsız bir yatırım komitesi verecek. Girişimciler bu programdan özgüvenli şekilde mezun oluyor ve girişim sermayesi fonlarından yatırım alabilir hale gelmiş oluyor" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Girişimcilik Danışmanı İhsan Elgin de, "Türkiye’de girişimcilerin en zorlandığı konu ürünlerini ve fikirlerini test edecek ortamı bulmaları ve ilk müşterilerini kazanmaları. Galatasaray Spor Kulübü tam burada devreye giriyor. Sizin fikirlerinizle buraya geldiğinizde hızlandırma programı diye anlattığımız bölümde size hem mentorlar hem eğitmenlerle yardım ediyor teknik olarak. Florya’dan Nef Stadyumu’na tüm imkanlarını size açıp ürünlerinizi test etme, deneme, bu ortamda kullanabilme şansı veriyor” diye konuştu.

İstanbul Portföy Girişim Sermayesi Direktörü Yiğit Arslan ise, "Haftada 20-30 adet farklı spor girişimini incelerken artık bu rakam 2’lere, 3’lere düşmüş durumda. Daha fazla girişimci bu alanda faal olmalı, şirket kurmalı, teknolojilerini sahaya, taraftarlara kadar indirebilmeli. 1905 Ventures programından mezun olacak girişimlerin de fonlama ile desteklenmesi gerekiyor. Girişimler fonlama ile yani finansmanla buluşmadığı zaman maalesef bu işin bir kıymeti kalmıyor. Bu hızlandırma programında Galatasaray Spor Kulübü spor teknolojisi girişimlerinin ilk müşterisi olma özelliği taşıyacak" dedi.

10 HAFTALIK KAMPA ALACAK

Core Strateji tarafından yönetilen 1905 Accelerator Hızlandırma programının da, 1905 Ventures fonu ve TwoZero Ventures ile birlikte değer zincirini tamamladığı kaydedildi. Öte yandan, Galatasaray’ın bu alandaki ilk müşteri olarak sağlayacağı test ortamının, girişimlerin 2-3 yılda edineceği ticarileşmeyi aylar mertebesine indireceği, hızlı olgunlaşan girişimlerin de daha çabuk yatırım alarak çıkış yapabilecekleri aktarıldı.

1905 Accelerator Startup hızlandırma programının, Türkiye’de spor, eğlence ve medya alanında yenilikçi teknolojileri destekleyen bir destek mekanizması olmayı hedeflediği paylaşıldı.

Takım ve atlet performansı, rekreasyonel spor teknolojileri, taraftar deneyimi, içerik geliştirme, akıllı alanlar ve müşteri/taraftar iç görüleri alanında çalışan girişimlere odaklanan hızlandırma programının,10 haftalık çevrimiçi kamp ve Galatasaray kaynakları ile girişimlerin büyümelerine destek vereceği öğrenildi.