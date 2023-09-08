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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ü transfer etti! Gökdeniz Gürpüz kimdir? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ü transfer etti!

        Galatasaray, U17 Milli Takımı'nın da 10 numarasını giyen Gökdeniz Gürpüz'ü renklerine bağladı. Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç yıldızın 18 yaşından küçük olması nedeniyle prosedür gereği transfer yeni resmiyete kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:56
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        Galatasaray yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen milli futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ü transfer etti.

        Türkiye'nin U17 Milli Takımı'nda da 10 numaralı formayı terleten ve dikkat çeken futbolcu için Borussia Dortmund'la anlaşma ağustos sonunda olsa da transfer, prosedürler gereği bu aya sarktı.

        FIFA, 18 yaş altında oyuncuların yurt dışına transferini yasaklarken Gökdeniz'in ailesinin Türkiye'ye taşınması gerektiği ve bu nedenle transferin bu süreye kaldığı belirtildi.

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        Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." demişti.

        Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

        GÖKDENİZ GÜRPÜZ KİMDİR?

        17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor.

        U16'da Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Gökdeniz, U17'de ise Türkiye ile çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti.

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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