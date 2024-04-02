Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetiminde ligde tek yenilgisini Hatayspor karşısında alan sarı- kırmızılılar, haftasonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesinde üç puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...