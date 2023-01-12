Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Üst üste 7 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen sarı kırmızılılar, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen güçlü Akdeniz temsilcisi karşısında 3 puan arayacak. İşte, Galatasaray Hatayspor maçı ile ilgili tüm bilgiler...