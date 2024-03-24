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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:44
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        Aslan'da Hatayspor maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

        İdman, topa sahip olma çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın gideceği Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına 28 Mart'a kadar bu kentte devam edecek.

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