Galatasaray, Hatayspor maçıyla sezonu açıyor

KAAN AYHAN'IN AĞRILARI VAR

Galatasaray'da kasık fıtığı bulunan Kaan Ayhan, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da ağrılarla başladı. EURO 2024 ve Süper Kupa maçları nedeniyle ameliyat olamayan milli futbolcunun iğnelerle birlikte bu müsabakaya 11'de başlaması bekleniyor. Kaan'ın ağrılarının artması durumunda ise sağ bekte Barış Alper ya da Dubois'nın oynaması yüksek ihtimal.