Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi devirdi!

Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaştı.

Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanırken goller; 9. dakikada Hakim Ziyech ve 40. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Lecce'nin golünü ise 85. dakikada Kialonda Gaspar kaydetti.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Lecce karşısında sahaya çıkarak bu sezon hazırlık maçlarındaki ilk dakikalarını aldı. Icardi, maçın 64. dakikasında Mertens'in yerine oyuna girdi ve Batshuayi ile birlikte çift forvet olarak görev yaptı.