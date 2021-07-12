Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan canlı yayımlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazandı.

Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın fileleri havalandırdığı müsabakayı 4-2 galip tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da deplasmanda Hollanda'nın PSV takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son provasını Olympiakos'a karşı yapacak.

KAMP KADROSU DA AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve operasyonel süreçleri devam edecek Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.

Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.