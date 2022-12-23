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Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için Arjantin basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. 29 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonunda ülkesine geri döneceği belirtilirken, Galatasaray'ın ise yıldız ismin yerine Edin Dzeko'yu düşündüğü ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri karşılamayı başardı.
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    29 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Arjantin basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    Arjantin medyası, Icardi'nin ülkesine geri dönüp Newell's Old Boys'a transfer olacağını öne sürdü. 
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    Ligde şampiyonluğu hedefleyen Newell's Old Boys Teknik Direktörü Gabriel Heinze'nin, Icardi'yi transfer ederek bu hedefine ulaşmak istediği belirtildi. 
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    Arjantin ekibinin, tecrübeli futbolcuyu gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu ifade edildi. 

     
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    Icardi bu sezon 6 resmi maçta görev yaparken, 4 gol atıp 3 de asist yaptı.
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    ICARDI'NİN YERİNE DZEKO!

    Haberde ayrıca; Galatasaray'ın Icardi yerine Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'yu kadrosuna katacağı iddia edildi.
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    Sarı-kırmızılıların, 36 yaşındaki Bosnalı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü.
  • Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor

    Dzeko bu sezon Inter formasıyla 21 resmi maçta görev yaparken, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

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