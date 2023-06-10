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Gelecek sezon 3 kulvardan mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Alman basını Fussballeck'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Union Berlin, Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu ile ilgileniyor.

Haberde sarı kırmızılı takımın oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Ayrıca, Galatasaray'ın bu transfer için Alman ekibi Union Berlin ile yarışta olduğu yazıldı. Oyuncu ile ayrıca Stuttgart'ın da ilgilendiği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinin Belçika ekibi Genk'ten 18 milyon Euro'ya aldığı Onuachu, bu sezon Southampton'da 11 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.