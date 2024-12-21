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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Eyüpspor'un 2 puanı gasp edildi - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk: Eyüpspor'un 2 puanı gasp edildi

        Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Kayseri'den üç puanla dönmeyi arzu ettiklerini belirten Öztürk, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının hakem yönetimini de eleştirerek, "Eyüpspor'un hakkı yendi. Avrupa yolunda 2 puanı gasp edildi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:08
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        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor maçı öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        Kayserispor deplasmanından üç puanla dönmek istediklerini belirten Öztürk, Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        Metin Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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        "UMARIM HAKEM KONUŞMADAN KAZANIP DÖNERİZ"

        "En zorlandığımız, en takıldığımız, en puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Umuyorum ki hakem konuşmadan, sadece futbol konuşarak, fair-play ruhuna uygun, güzel bir maç olur. Kazanır döner, maratonumuza devam ederiz."

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        "İRFAN CAN'IN DİRSEĞİ FAULDÜ"

        "Eyüpspor - Fenerbahçe maçını izledim. Aynı anda 9 maçın hepsini seyretmek mümkün olmuyor ama ikinci sıradaki rakibimizin maçı olunca seyrettim. Futbol sahada oynansın, futbol adaletli olsun diyoruz. İrfan Can Kahveci, Caner'e öyle bir dirsek koydu ki hakem birazdan düdüğü çalıp maçı durduracak dedik. Faulden öteydi. Sarı kartlıktı. Devam ettirdi, o görmedi, yan hakem görmedi. Yan hakemler de FIFA hakemiydi yanılmıyorsam, ilginç. Yayıncı kuruluş da her zamanki gibi gündeme getirmedi. Gol oldu. Arkasında Eyüp'ün bir golü faul nedeniyle sayılmadı, ben ofsayt zannettim"

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        "EYÜPSPOR'UN HAKKI YENDİ"

        "TFF başkanımız, 19 takımın tamamını takip ediyor. İki hafta önce gördük. Büyük bir ilgiyle maçı izlemiş ve Eyüp'ün hakkının yendiğini söyledi. Sanırım TFF Başkanının Eyüp'ün hakkının yenip yenmediğine dair bir açıklaması olacaktır. Eyüpspor'un hakkı yendi. Avrupa yolunda 2 puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. TFF Başkanı benden daha objektiftir, objektif bir açıklama yapacaktır."

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        "YALI VAR, YAPI VAR..."

        "Artık şu yalıydı, yapıydı, tiyatroydu, bunlardan uzak durmak istiyorsanız bir tiyatro reklamı yapayım. Çok tiyatro konuşuluyor. Boğaz'da büyük bir mekan var, zannediyorum Büyükdere'de. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu... İzlemenizi öneririm. Fuat var, yalı var, yalı olunca üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var. Saygılar. İyi yıllar."

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