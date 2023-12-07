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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki 39. karşılaşma - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki 39. karşılaşma

        Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:02
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        Aslan ile Adana Demir 39. randevuda
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, yarın saat 20.00'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 38 müsabakada Galatasaray 20, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Galatasaray'ın attığı 61 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

        Ligde İstanbul'da yapılan 19 karşılaşmada Galatasaray 15, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 46, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı.

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        Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 9 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 8'inde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 30, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu.

        "Mavi Şimşekler" Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.

        ADANA DEMİRSPOR'UN İSTANBUL ŞANSSIZLIĞI

        Mavi-lacivertli takım, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 35 maçta sadece 4 kez kazanabildi.

        Söz konusu müsabakaların 1'i hariç tamamında gol yiyen (toplam 101) Adana Demirspor, 4 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 31 karşılaşmada 4 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.

        Adana Demirspor, söz konusu süreçteki galibiyetleri Fenerbahçe, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'a karşı aldı.

        EN FARKLI SKORLAR

        İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

        Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

        Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

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