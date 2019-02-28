Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2000. maç heyecanı

Türk futbolunun lokomotiflerinden Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 2000. maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan ve en fazla maça çıkan ekipler olan Galatasaray ile Fenerbahçe, 2000. karşılaşmalarını hafta sonu oynayacak.

Ligde 2000. maç sayısına ulaşan ilk takım bu sezonun 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe olacak. Galatasaray ise 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında Süper Lig'deki 2000. maçına çıkacak.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 1999 karşılaşmada 1131 galibiyet, 507 beraberlik ve 361 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3511 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 1741 gol gördü.

Fenerbahçe ise ligde oynadığı 1999 maçın 1139'undan galibiyetle ayrılırken, 529'unda berabere kaldı, 331'inde ise mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 3537 kez ağları havalandıran sarı-lacivertli takım, rakiplerinin ise 1727 golüne engel olmadı.

İLK MAÇLARI

Fenerbahçe, ligdeki ilk maçını MKE Ankaragücü, Galatasaray ise Ankara Demirspor'la 21 Şubat 1959'da oynadı.

Sarı-lacivertiler ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 3-1, sarı-kırmızılılar ise Ankara Demirspor'u 2-0 yendi.

PUAN, GALİBİYET VE GOL SAYILARINDA FENERBAHÇE ZİRVEDE

Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan ligde puan cetvelinde zirvede otururken, en çok galip gelen ve gol atan takım unvanlarını da elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 1999 lig maçında 3472 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 36 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 1999 maçta toplam 3436 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3346 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2420 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe lig tarihinde 1139 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 8 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 1131 ile ikinci, Beşiktaş 1079 ile üçüncü, Trabzonspor ise 737 ile dördüncü sırada.

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 3537 gol kaydetti. Galatasaray 3511 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3249.

GALATASARAY 4 YILDIZLI TEK TAKIM

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ekip olan Galatasaray, armasında 4 yıldız bulunduran tek takım konumumda.

Sarı-kırmızılı takım ligde 21 kez mutlu sona ulaşırken, Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca Galatasaray, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım unvanına da sahip. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

BEŞİKTAŞ 1997 MAÇ OYNADI

Süper Lig'in tüm sezonlarında yer alan üç takımdan biri olan Beşiktaş ise şu ana kadar 1997 maça çıktı.

Ligin ilk sezonu olan 1959'da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş'tan ikişer maç daha fazla yaptı.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 1959 yılından bu yana oluşan puan durumu şöyle: