Galatasaray ile PUBG arasında anlaşma imzalandı

RAMS Park'ta yapılan imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu katıldı. Anlaşmayla PUBG Mobile, Galatasaray Kulübünün resmi lisans ortağı ve e-spor şubesinin sponsoru oldu.

Toplantıda konuşan Yelkencioğlu, "Köklü bir spor kültürü ile dijital dünyanın en güçlü platformlarından birini aynı hikayede buluşturuyoruz. Galatasaray, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, temsil ettiği değerler, güçlü marka kimliği ve nesiller boyunca aktarılan taraftar kimliğiyle dünyanın sayılı spor kulüplerinden biridir. PUBG Mobile ise milyonlarca oyuncuyu ortak bir deneyim altında birleştiren, sürekli gelişen bir ekosistem. Bu iki güçlü yapının bir araya gelmesi geleneksel spor kültürü ile yeni nesil dijital deneyimler arasında doğal ve anlamlı bir köprü kurmaktadır. Bu iş birliği kapsamında kulübümüzün simgesi haline gelen sarı-kırmızılı formalar ve Galatasaray'a özel lisanslı içerikler, PUBG Mobile evreninde yerini alacak. Böylece Galatasaraylı taraftarlar, kulüplerine duydukları aidiyeti, dijital dünyada da görünür kılma imkanı elde ediyor. Bu adımı yalnızca bir oyun içi entegrasyon olarak değil Galatasaray markasının dijital dünyadaki etki alanını genişleten stratejik bir açılım olarak görüyoruz. Galatasaray Kulübü olarak hedefimiz her alanda olduğu gibi dijital ve e-spor dünyasında da çağın gerekliliklerini yakalayan, genç nesillerle güçlü bağlar kuran ve markamızı geleceğe taşıyan projelere imza atmaktır. PUBG Mobile ile başlayan iş birliği, vizyonumuzu destekleyen kıymetli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

GÜRSU: SARI-KIRMIZILI RENKLER PUBG MOBİLE EVRENİNDE YERİNİ ALDI Can Gürsu ise yapılan iş birliğiyle Türk spor kulüplerinin dijital dünyada da bilinirlik kazanacağını söyledi. PUBG Mobile'ı sadece bir oyun olarak görmediklerini aktaran Gürsu, şunları kaydetti: "Türkiye'nin en büyük dijital oyun topluluklarından PUBG Mobile olarak ülkemizin en köklü kulüplerinden Galatasaray ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. PUBG Mobile'ı sadece bir oyun olarak görmüyoruz. Bizim için PUBG Mobile, milyonları aynı duygu etrafında buluşturan küresel bir platform. Bu yüzden Türkiye'de bu ortak duygunun en güçlü karşılığı olan futbolu oyunumuzun bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Resmi lisans anlaşmasıyla sarı-kırmızılı renkler PUBG Mobile evreninde yerini aldı. Bu iş birliğini tek bir anla sınırlı görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde pek çok sürprizi ve yeniliği hayata geçireceğiz. Derbi haftalarında hem oyun içinde hem de dışında bu özel atmosferi yansıtacak kurgular hazırlıyoruz. Özel olarak hazırladığımız haritalarla oyun içi etkinliklere yer vereceğiz. Aynı zamanda kulübün simgelerinden ilham alacak özel içerikleri oyuncularımızla buluşturacağız. Tüm bu çalışmalar, sadece oyuncularımız için değil, kulüplerimizin global alanda tanıtılması ve dijital dünyadaki bilinirliklerinin artması için bir fırsat sunacak."