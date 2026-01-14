Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile PUBG arasında anlaşma imzalandı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile PUBG arasında anlaşma imzalandı

        Galatasaray Kulübü ile PUBG Mobile arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray ile PUBG arasında anlaşma imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RAMS Park'ta yapılan imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu katıldı. Anlaşmayla PUBG Mobile, Galatasaray Kulübünün resmi lisans ortağı ve e-spor şubesinin sponsoru oldu.

        Toplantıda konuşan Yelkencioğlu, "Köklü bir spor kültürü ile dijital dünyanın en güçlü platformlarından birini aynı hikayede buluşturuyoruz. Galatasaray, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, temsil ettiği değerler, güçlü marka kimliği ve nesiller boyunca aktarılan taraftar kimliğiyle dünyanın sayılı spor kulüplerinden biridir. PUBG Mobile ise milyonlarca oyuncuyu ortak bir deneyim altında birleştiren, sürekli gelişen bir ekosistem. Bu iki güçlü yapının bir araya gelmesi geleneksel spor kültürü ile yeni nesil dijital deneyimler arasında doğal ve anlamlı bir köprü kurmaktadır. Bu iş birliği kapsamında kulübümüzün simgesi haline gelen sarı-kırmızılı formalar ve Galatasaray'a özel lisanslı içerikler, PUBG Mobile evreninde yerini alacak. Böylece Galatasaraylı taraftarlar, kulüplerine duydukları aidiyeti, dijital dünyada da görünür kılma imkanı elde ediyor. Bu adımı yalnızca bir oyun içi entegrasyon olarak değil Galatasaray markasının dijital dünyadaki etki alanını genişleten stratejik bir açılım olarak görüyoruz. Galatasaray Kulübü olarak hedefimiz her alanda olduğu gibi dijital ve e-spor dünyasında da çağın gerekliliklerini yakalayan, genç nesillerle güçlü bağlar kuran ve markamızı geleceğe taşıyan projelere imza atmaktır. PUBG Mobile ile başlayan iş birliği, vizyonumuzu destekleyen kıymetli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        GÜRSU: SARI-KIRMIZILI RENKLER PUBG MOBİLE EVRENİNDE YERİNİ ALDI

        Can Gürsu ise yapılan iş birliğiyle Türk spor kulüplerinin dijital dünyada da bilinirlik kazanacağını söyledi.

        PUBG Mobile'ı sadece bir oyun olarak görmediklerini aktaran Gürsu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin en büyük dijital oyun topluluklarından PUBG Mobile olarak ülkemizin en köklü kulüplerinden Galatasaray ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. PUBG Mobile'ı sadece bir oyun olarak görmüyoruz. Bizim için PUBG Mobile, milyonları aynı duygu etrafında buluşturan küresel bir platform. Bu yüzden Türkiye'de bu ortak duygunun en güçlü karşılığı olan futbolu oyunumuzun bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Resmi lisans anlaşmasıyla sarı-kırmızılı renkler PUBG Mobile evreninde yerini aldı. Bu iş birliğini tek bir anla sınırlı görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde pek çok sürprizi ve yeniliği hayata geçireceğiz. Derbi haftalarında hem oyun içinde hem de dışında bu özel atmosferi yansıtacak kurgular hazırlıyoruz. Özel olarak hazırladığımız haritalarla oyun içi etkinliklere yer vereceğiz. Aynı zamanda kulübün simgelerinden ilham alacak özel içerikleri oyuncularımızla buluşturacağız. Tüm bu çalışmalar, sadece oyuncularımız için değil, kulüplerimizin global alanda tanıtılması ve dijital dünyadaki bilinirliklerinin artması için bir fırsat sunacak."

        Can Gürsu, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nın Aralık 2026'da İstanbul'da düzenleneceğini vurgulayarak, "Türkiye, bu büyük organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapacak ilk ülke olacak. Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı yerel değerlerimizi küresel sahneye taşıyan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu değerli iş birliği için Galatasaray Kulübüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşegül Çoruhlu İle İyi Yaşam - 11 Ocak 2026 (Baş Ağrısı Ve Hipertansiyon: Risk Altında Mısınız?)

        Yüksek tansiyonun oluşturduğu riskler neler? Baş ağrılarının altında yatan nedenler neler? Saç sağlığının vücuttaki dengelerde ilişkisi nasıl? Dr. Ayşegül Çoruhlu ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Dr. Özlem Gökdemir ve Doç. Dr. Uğur Abbas Bal konuk oluyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Veli değil, suç makinesi!
        Veli değil, suç makinesi!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası