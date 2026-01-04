Galatasaray ile Trabzonspor 142. randevuda!

Türk futbolunun iki büyük çınarı Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına çıkacak. Gaziantep Stadı'ndaki maç, saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 141 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar, 32 müsabakada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 192 kez ağları sarsarken, Trabzonspor da 156 gol sevinci yaşadı.

SÜPER KUPA'DA İLK RANDEVU Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. REKLAM Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı. GAZİANTEP STADI'NDA 2. KEZ KARŞILAŞACAKLAR Galatasaray ile Trabzonspor, yarın Gaziantep Stadı'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

GALATASARAY, SON 8 MAÇTA RAKİBİNE KAYBETMEDİ Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü.