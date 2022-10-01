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Buruk'un 11'i belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor'a bu akşam konuk olacak. Icardi ve Yusuf'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği zorlu deplasmanda tüm hesapları 3 puan üzerine yapan Cimbom'da Okan Buruk'un 11'i de netleşti

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  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi. Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor.
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    ICARDI VE YUSUF YOK

    Sarı-kırmızılı ekipte Adana Demirspor maçı öncesinde Yusuf Demir ve Mauro Icardi dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'dan yapılan açıklamada dün gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden iki futbolcu Adana'ya götürülmediği belirtildi.

     
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    ÜST ÜSTE LİDERLERLE KARŞILAŞIYOR

    Galatasaray, ligde son 2 maçında liderlik koltuğunda oturan takımlarla oynuyor. igin 7. haftasında liderlik koltuğunda oturan Arabam.com Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi.
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    Sekizinci haftaya ikinci sırada giren Galatasaray, bu kez de averajla önünde olan Adana Demirspor'a konuk olacak.

     
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    YUNUS AKGÜN, ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI

    Galatasaray'da Yunus Akgün, son 2 sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giyecek. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, etkili performansı nedeniyle bu dönem sarı-kırmızılıların kadrosunda kaldı.

     
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    Yunus, mavi-lacivertli formayla geçen sezon Galatasaray'a 2 lig maçında 3 gol attı. Milli futbolcu, bu kez sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı ter dökecek.
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    ADANA DEMİRSPOR'DA BEŞ ESKİ GALATASARAYLI

    Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor. Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu.
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    Söz konusu oyuncular, karşılaşmada eski takımlarına karşı üstünlük kurmak için mücadele edecek.
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    ASLAN SON BEŞ MAÇINI KAYBETMEDİ

    Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    KAZANAN 11'LE DEVAM!

    Gözünü zorlu deplasmanda 3 puana çeviren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kazanan 11’ine güveniyor. Adana Demirspor deplasmanının sert geçeceğini düşünen genç teknik adamın, savunmaya daha çok yardım eden Van Aanholt ile rakip stoperleri yoran Gomis’i ilk 11’de görevlendireceği öğrenildi. 
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    MUSLERA
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    BOEY
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    NELSSON
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    VAN AANHOLT
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    TORREIRA
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    OLIVEIRA
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    KEREM
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    MERTENS
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    YUNUS
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

    GOMIS

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