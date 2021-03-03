LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 52 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.