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Galatasaray'ın büyük planı!

10.11.2018 - 12:18 | Güncelleme:

Galatasaray yönetimi, devre arası transferi için düğmeye bastı. FFP yüzünden kiralanabilecek oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Terim'in kriterlerine uyan 2 ismi almak istiyor! Tuttomercato ise Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun ocak ayında Sarı-Kırmızılılar'a kiralanabileceğini iddia etti!

  • 1 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    Lig ve Avrupa'da üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı.

  • 2 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim'e yönetim transfer için söz verdi. FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve takımında oynamayan kiralanabilecek oyuncuları gündemine aldı. 

  • 3 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    İşte listenin ilk iki sırasındaki isim: Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse.

  • 4 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    MAICON'UN YERİNE GELİYOR

    Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacak Galatasaray'da savunmaya liderlik yapacak stoper profiline Vermaelen uyuyor. 

  • 5 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in aksine solak olan 32 yaşındaki Belçikalı yıldızın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Katalan ekibinin fazla forma şansı bulamayan Vermaelen için sorun çıkarmayacağı tahmin ediliyor.

  • 6 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    NIASSE TÜRKİYE'YE SICAK

    Cenk Tosun'lu Everton'da Premier Lig'de sadece 48 dakika süre alan Niasse de Terim'in istediği hızlı ve hareketli forvet tanımını karşılıyor. 28 yaşındaki Senegalli golcü Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

  • 7 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    Everton'a kiralık teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Niasse'nin sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacak. (Sabah)

  • 8 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    YİNE YENİDEN SHAQİRİ!

    Yaz aylarında Shaqiri’yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool’dan yana kullandı. Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor. 

  • 9 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi. İtalya basınından Tuttomercatoweb’e göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.

  • 10 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    GENELLİKLE YEDEK KALIYOR

    Her iki kanatta ve orta sahanın ortasında görev yapabilen İsviçreli futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 7 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. 

  • 11 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    Liverpool’un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor. Shaqiri de bu durumdan son derece rahatsız. Liverpool’la 2023’e kadar mukavelesi bulunan Shaqiri konusunda Sarı-Kırmızılılar, bedelsiz kiralama formülünü kabul ettirmeye çalışacak.

  • 12 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    MALİ DURUM BÜYÜK BİR SIKINTI

    Finansal Fair Play konusunda çok büyük sıkıntıları bulunan Cim-Bom’da bonservis bedeli ödenerek futbolcu transfer edilme ihtimali son derece düşük. Özellikle Shaqiri gibi pahalı bir isimde en fazla kiralama bedeli verilebilir. 

  • 13 Galatasaray'ın büyük planı! 2 yıldız transferi
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    Bu rakamın da son derece makul olması gerekiyor. İsviçreli futbolcunun, Liverpool’la uzun süreli bir sözleşmeye sahip olması, işleri kolaylaştırıyor. Çünkü “Kırmızılar” sezon bitimi oyuncuyu yeniden rahatlıkla kadroya çağırabilecek. (Akşam)

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