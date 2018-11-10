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Liverpool’un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor. Shaqiri de bu durumdan son derece rahatsız. Liverpool’la 2023’e kadar mukavelesi bulunan Shaqiri konusunda Sarı-Kırmızılılar, bedelsiz kiralama formülünü kabul ettirmeye çalışacak.