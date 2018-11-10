Lig ve Avrupa'da üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı.
Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim'e yönetim transfer için söz verdi. FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve takımında oynamayan kiralanabilecek oyuncuları gündemine aldı.
İşte listenin ilk iki sırasındaki isim: Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse.
MAICON'UN YERİNE GELİYOR
Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacak Galatasaray'da savunmaya liderlik yapacak stoper profiline Vermaelen uyuyor.
Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in aksine solak olan 32 yaşındaki Belçikalı yıldızın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Katalan ekibinin fazla forma şansı bulamayan Vermaelen için sorun çıkarmayacağı tahmin ediliyor.
NIASSE TÜRKİYE'YE SICAK
Cenk Tosun'lu Everton'da Premier Lig'de sadece 48 dakika süre alan Niasse de Terim'in istediği hızlı ve hareketli forvet tanımını karşılıyor. 28 yaşındaki Senegalli golcü Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Everton'a kiralık teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Niasse'nin sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacak. (Sabah)
YİNE YENİDEN SHAQİRİ!
Yaz aylarında Shaqiri’yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool’dan yana kullandı. Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor.
Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi. İtalya basınından Tuttomercatoweb’e göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.
GENELLİKLE YEDEK KALIYOR
Her iki kanatta ve orta sahanın ortasında görev yapabilen İsviçreli futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 7 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Liverpool’un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor. Shaqiri de bu durumdan son derece rahatsız. Liverpool’la 2023’e kadar mukavelesi bulunan Shaqiri konusunda Sarı-Kırmızılılar, bedelsiz kiralama formülünü kabul ettirmeye çalışacak.
MALİ DURUM BÜYÜK BİR SIKINTI
Finansal Fair Play konusunda çok büyük sıkıntıları bulunan Cim-Bom’da bonservis bedeli ödenerek futbolcu transfer edilme ihtimali son derece düşük. Özellikle Shaqiri gibi pahalı bir isimde en fazla kiralama bedeli verilebilir.
Bu rakamın da son derece makul olması gerekiyor. İsviçreli futbolcunun, Liverpool’la uzun süreli bir sözleşmeye sahip olması, işleri kolaylaştırıyor. Çünkü “Kırmızılar” sezon bitimi oyuncuyu yeniden rahatlıkla kadroya çağırabilecek. (Akşam)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.