        Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Dursun Özbek'e destek olmamız lazım

        Faruk Süren: Dursun Özbek'e destek olmamız lazım

        Galatasaray unutulmaz başkanlarından Faruk Süren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in çok güzel hedefleri olduğunu belirterek, destek olunması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 14:42 Güncelleme:
        "Dursun Özbek'e destek olmamız lazım"

        Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda sarı-kırmızılıların eski başkanı Faruk Süren açıklamalarda bulundu.

        Dursun Özbek'in güzel hedefler koyduğunu söyleyen Süren, "Dursun başkan adaylığını koydu. Başka aday olmadı. Olsaydı iyi olurdu ama yine kendisi seçilirdi. Şimdi güzel hedefler koydu. Çok önemli hedefleri var. Hem sportif hem yönetsel açıdan hem de yapı, emlak bakımından önemli bir döneme giriyor. Destek olmamız, yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Hayırlı olsun seçimler" diye konuştu.

        "ASLANTEPE VADİSİ ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

        Dursun Özbek'in çalışmaları hakkında da konuşan Faruk Süren, "Adanın meselesi bitmiştir. Florya inşaatı başladı. 23 Nisan'da Aslantepe Vadisi'ni anlattı. 3 tane salon yapılacak; basketbol, voleybol ve kapalı yüzme havuzu. 200-250 milyon euro civarında yatırımdan bahsediliyor. Başkan 2-2.5 sene içinde de bunu yapmak istiyor. Galatasaray için çok önemli bir proje. İnşallah muvaffak olur. Olması için de çalışmamız lazım hep birlikte" dedi.

