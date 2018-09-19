Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında müthiş bir başlangıç yaptı! Lokomotiv Moskova'yı konuk eden Terim'in Aslanları sahadan 3-0 galip ayrıldı. Goller; Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'dan (penaltı) geldi. 87'de kırmızı kart gören Badou Ndiaye takımını 10 kişi bıraktı. Fatih Terim yönetiminde 5 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan Cimbom, 'Dev' arenaya 3 puanla başladı ve liderliğe oturdu! Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'da futbolcular, maçtan sonra tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan yıldız futbolcular da sarı-kırmızılılara sosyal medya üzerinden destek verdi.

Oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, Fatih hocaya parantez açarken paylaşımında "Avrupa fatihi ait olduğu yere döndü. Kalbim ve Dualarım Hocam ve takım arkadaşlarımla.Ömrümün geri kalanı da kalbim hep sarı kırmızıyla olacak. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"DROGBA GİBİ VURDU, DROGBA GİBİ SEVİNDİ"

Didier Drogba, Eren Derdiyok'un golü ve sevincine atıfta bulunurken "Topa Drogba gibi vurdu, Didier gibi sevindi" ifadelerinin bulunduğu bir paylaşımın ekran görüntüsünü aldı ve bunu paylaştı.

SNEIJDER: MUTLUYUM

Wesley Sneijder, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 3-0'lık galibiyeti beIN Sports'ta değerlendirdi. Galatasaray taraftarlarının bu anı beklediğini, çünkü uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde olmadıklarına değinen Sneijder, sarı kırmızılı takımın Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptığını söyledi ve Galatasaray adına mutlu olduğunu vurguladı.

Galatasaray taraftarı bunu bekliyordu. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorlardı çünkü. Güzel bir oyun oldu ama kolay bir maç olmadı. İlk yarıda Lokomotiv Moskova'nın ciddi atakları vardı. Ancak Galatasaray takımı ve taraftarları için Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutluyum.

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