Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ERA Nymburk oldu
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Çekya ekibi ERA Nymburk ile eşleşti. 3 maçlık seri halinde oynanacak çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Galatasaray, seribaşı takımı olan Çekya ekibi ERA Nymburk ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda J Grubu’ndan çeyrek finale yükselmişti.
Çeyrek Finaller 3 maçlık seri halinde oynanacak ve 8 Nisan'da başlayacak. Seribaşı takımlar ilk maçlarını evlerinde oynayacak, seribaşı olmayan takımlar ise ikinci maçlarını evlerinde oynayacak.
Galatasaray ilk maçında Çek Basketbol Ligi'nde mücadele eden ERA Nymburk’un konuğu olacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimlerinin sonuçları şu şekilde:
ERA Nymburk – Galatasaray
La Laguna Tenerife – Bertram Derthona Basket
AEK Betsson BC – Nanterre 92
Unicaja – Pallacanestro Reggiana