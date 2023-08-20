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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi ve tanıtımı dünya basınında ilgi gördü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi ve tanıtımı dünya basınında ilgi gördü

        Galatasaray'ın, Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech'i transfer etmesi ve Trabzonspor maçından sonra taraftarla buluşturması dünya basınında yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:20
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        Galatasaray'ın, Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech'i transfer etmesi ve Trabzonspor maçından sonra taraftarla buluşturması dünya basınında yer aldı.

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        Bu sezon şampiyon olduğu kadroyu koruyan ve Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılı ekip; Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Kerem Demirbay gibi dünyaca tanınan futbolcuları aldıktan sonra İngiltere'nin Chelsea takımından Faslı orta saha Ziyech'i de renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.

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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor maçından sonra Ziyech'i taraftarla buluşturan Galatasaray'ın transfer hamlesi ve şovu dünya basınının da ilgisini çekti.

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        İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, Paris Saint-Germain ve Al Nassr ile geçmiş dönemde görüşmelerine karşın Hakim Ziyech'in, Galatasaray'a katıldığını ifade ederek Trabzonspor maçında taraftara orkestra şefliği yaparak tribünleri coşturduğunu vurguladı.

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        İngiliz Daily Mail gazetesi ise internet sitesinde yer alan haberde Ziyech'in Galatasaray taraftarıyla birlikte yaptığı şovu ve sahadaki takım arkadaşlarının bu şova dahil olmasını başlığına taşıdı. Faslı futbolcunun tüm stada "üçlü" çektirdikten sonra Galatasaray forması ve atkısıyla birlikte sahayı turladığını ifade eden Daily Mail, yıldız futbolcunun ocak ayında dünya devi PSG'ye transferinin evrak problemi sebebiyle gerçekleşmediğini hatırlattı.

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        L'Equipe: "Transfer tribünde resmiyet kazandı"

        Fransa'nın önde gelen basın kuruluşu L'Equipe de sarı-kırmızılı takımın Ziyech transferine yer verdi.

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        "Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi, tribünlerde resmiyet kazandı" başlığı atan L'Equipe, Faslı oyuncunun Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı formayı giyerek tribünde taraftarla birlikte bütünleştiğini sayfasına taşıdı.

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        AS: "Taraftara büyük sürpriz"

        Galatasaray'ın Ziyech transferi İspanya'da da ses getirdi.

        AS gazetesi, Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin golleriyle gelen 2-0'lık Trabzonspor galibiyetini Ziyech şovuyla taçlandırdığını vurgulayarak, Faslı yıldızın UltrAslan tribünü içinden taraftarların karşısına çıkmasını "Büyük bir sürpriz" olarak nitelendirdi.

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        ​​​​​​​Ajax'taki başarılı geçmişinden dolayı Ziyech transferi Hollanda spor basınında da büyük yankı uyandırdı. Nos kanalı, Galatasaray'ın bu transferi inanılmaz şekilde duyurduğunu, taraftarın ortasından çıkan Faslı yıldızın sahadaki takım arkadaşlarını eğlendirdiğini vurguladı.

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        Arjantin'de yayın yapan Ole, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tezahürat yaparak transferi görkemli şekilde duyurulan Hakim Ziyech'i ön plana çıkardı. Lucas Torreira'nın tribünde Ziyech'i işaret etmesi de okuyucularıyla paylaşıldı.

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